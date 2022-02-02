В Еврейской АО поднимут тарифы на услуги ЖКХ
Биробиджан, 2 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В первом полугодии в Еврейской автономии не планируют повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Плату увеличат с 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства ЕАО.
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Власти региона обещают, что повышение будет незначительным и не превысит уровень инфляции. Если экономически обоснованные тарифы будут выше установленных, разницу компенсируют из регионального бюджета. Плату за электричество повысят до 4,20 руб/кВт/ч, рост составит 2,4%. Тепловая энергия подорожает на 5,6%, водоснабжение и сжиженный газ— на 7%, водоотведение — на 6,2%. Среднее увеличение составит 5,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России в первом полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги индексироваться не будет. С июля тарифы вырастут на 2,9% — 6,5% в зависимости от субъекта страны, плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4%.