Биробиджан, 2 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В первом полугодии в Еврейской автономии не планируют повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Плату увеличат с 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства ЕАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

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Власти региона обещают, что повышение будет незначительным и не превысит уровень инфляции. Если экономически обоснованные тарифы будут выше установленных, разницу компенсируют из регионального бюджета. Плату за электричество повысят до 4,20 руб/кВт/ч, рост составит 2,4%. Тепловая энергия подорожает на 5,6%, водоснабжение и сжиженный газ— на 7%, водоотведение — на 6,2%. Среднее увеличение составит 5,6%.

«Независимо от того, какой экономически обоснованный тариф для организации принят, плата граждан защищена. Удорожание для людей не может быть больше, чем уровень инфляции — 4,2 процента. Эта цифра установлена распоряжением губернатора ЕАО», — отметила начальник департамента тарифов и цен правительства ЕАО Галина Шлыкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России в первом полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги индексироваться не будет. С июля тарифы вырастут на 2,9% — 6,5% в зависимости от субъекта страны, плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4%.