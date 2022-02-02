Пермь, 2 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Перми из-за аномально теплой погоды пришлось приостановить работу главного новогоднего ледового городка. Об этом сообщают СМИ.

(сс) Matthew Fournier Коньки

Со 2 февраля кроме ледового городка оказались также закрыты каток на набережной Камы и зимний парк «Новогодье» на эспланаде. Ледовые объекты откроются, когда в городе похолодает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье пришла оттепель. Согласно метеопрогнозу, самым теплым днем станет 5 февраля. В течение суток на большей части региона температура воздуха составит от 0˚ до — 4˚С, что выше нормы более чем на 10˚С.