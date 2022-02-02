Уфа, , 10:01 — REGNUM Завод по производству лифтов может построить белорусская компания в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Лифт ООО ТД «Век»

Сообщается, что в корпорации развития республики прошла встреча с представителем конгресс-бюро Башкирии в Белоруссии Константином Климиным. Целью его визита стало изучение рынка сбыта и свободных инвестиционных площадок для размещения белорусских компаний в регионе. Речь шла и о создании в республике производства лифтов белорусской компании.

«Состоявшаяся встреча — это еще один шаг в нашем сотрудничестве с Белоруссией, начало которому было положено в декабре прошлого года. Тогда в составе делегации от Башкортостана мы провели массу деловых встреч и переговоров. Нам удалось обратить внимание на Башкортостан интересного инвестора — это один из ведущих белорусских производителей лифтов», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что белорусские партнеры посчитали наиболее приемлемой площадкой для размещения производства особую экономическую зону «Алга», где для резидентов действуют налоговые и таможенные льготы.

«Сейчас коллегам необходимо оценить рынок сбыта в Башкортостане, эту задачу корпорация развития берет на себя. После проведенного мониторинга и анализа полученных данных наши партнеры примут окончательное решение», — приводит пресс-служба слова Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принят закон о налоговых льготах для некоторых инвесторов.