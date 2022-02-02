Бухарест, 2 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Официальный Бухарест не намерен пополнять ряды румынской армии за счет возобновления системы срочной службы и дополнительного призыва. Об этом сообщило министерство национальной обороны (МНО) Румынии, передает 2 февраля бухарестский телевизионный канал Digi24.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии. 2017

По словам главы военного ведомства Василе Дынку, в настоящее время армия Румынии располагает всеми необходимыми средствами для отражения любой агрессии извне, и пополнения армейских рядов за счет солдат-срочников не требуется.

«У нас есть план по привлечению в вооруженные силы солдат и сержантов на контрактной основе, — отмети, в частности, он. — Эти люди будут получать достойное жалование и социальное обеспечение. Возвращаться к практике обязательного призыва наша страна не собирается».

При этом глава румынского оборонного ведомства подчеркнул, что многие молодые румыны по-прежнему не желают служить в рядах ВСР.

Напомним, от обязательного армейского призыва Румыния отказалась в 2006-м году. На данный момент вооруженные силы страны комплектуются на контрактной основе.