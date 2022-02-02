Сеул, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 80 человек. Об этом 2 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 2 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 641 235 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 155 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 996 409 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,7%.

«Бустерную» дозу получили 2439 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 27 256 749 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 20 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 884 310.

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