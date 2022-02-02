Воронеж, 2 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Заявление о сложении полномочий первого заместителя председателя Воронежской городской думы написал Александр Провоторов 31 января.

ИА REGNUM Воронеж

Заявление Провоторова планируется рассмотреть на ближайшем заседании Воронежской городской думы, об этом сообщили «Вести-Воронеж». Основным кандидатом на пост первого вице-спикера «Коммерсантъ-Черноземье» назвал руководителя фракции «Единой России» в гордуме Романа Жогова.

Александр Провоторов проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве — как полагает следствие, он взял миллион рублей у другого депутата за помощь на выборах в 2020 году. В марте 2021 года Провоторов был задержан. Свою вину он признал. Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 году СК объявил о завершении расследования дела и передаче его в суд.