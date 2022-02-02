Буинский район, Татарстан, 2 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Татарии суд вынес приговор в отношении бывшего главы Буинского района, бывшего министра экологии РТ, обвиняемого по ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

kropekk_pl Убийство

Установлено, что в 2003 году подсудимый, являясь главой Буинского района, подстрекал к убийству местного жителя. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы потерпевшего на чиновника в различные инстанции. Для совершения убийства злоумышленник обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартала», которые за вознаграждение в 180 тыс. рублей совершили убийство мужчины на пороге его дома в городе Буинске с помощью огнестрельного оружия. Исполнитель и посредник преступления в 2010 году были приговорены к значительным срокам лишения свободы.

Суд приговорил бывшего главу Буинского района Татарии к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, в 2014 году Приволжский районный суд Казани прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарии. По ходатайству адвокатов обвиняемого дело переквалифицировали с ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). При этом подсудимый признал вину в совершении данного преступления. Поскольку ч. 1 ст. 293 УК РФ является преступлением небольшой тяжести и срок давности уголовного преследования по ней составляет 2 года, суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого в связи с истечением срока давности.

Летом 2020 года в Татарии вновь задержали бывшего министра экологии и природных ресурсов республики по подозрению в причастности к заказному убийству бизнесмена из Буинска.

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