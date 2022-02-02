Вашингтон, 2 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах назначен ответственный за координацию работы по расследованию «гаванского синдрома» — необъяснимых недомоганий у дипломатов и госслужащих США за рубежом. Как сообщается на сайте Белого дома, соответствующий меморандум подписал президент США Джозеф Байден.

Whitehouse.gov Джо Байден

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«Настоящим назначаю старшего директора разведывательных программ Совета национальной безопасности межведомственным координатором по аномальным медицинским инцидентам», — говорится в документе.

Отмечается, что документ был направлен главам Госдепартамента США, Пентагона и министерства национальной безопасности США, а также генпрокурору и директорам Национальной разведки и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Руководители каждого из ведомств должны будут назначить ответственного за работу с координатором.

Кроме того, они совместно с координатором должны «выпустить обновленные рекомендации персоналу, среди которого был выявлен риск быть подверженным аномальным инцидентам в области здоровья». Сделать это необходимо к 25 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой. В январе 2022 года американские дипломаты рассказали о новых случаях синдрома в Париже и Женеве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все федеральное правительство ведёт расследование, чтобы добраться до истоков синдрома, который затронул более 200 американских дипломатов, официальных представителей и членов их семей за границей.