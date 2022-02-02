Челябинск, 2 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области осуждён 31-летний гражданин, истязавший свою 9-летнюю дочь. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Супруга уральца и мать его детей скончалась в 2019 году. По данным следствия, в 2020 году он неоднократно избивал одну из своих дочерей. Суд назначил ему три года условно.

Обе дочери гражданина помещены в социальное учреждение. Решается вопрос о том, чтобы лишить осуждённого родительских прав.