Владивосток, , 09:57 — REGNUM Инвесторы представили 2 февраля на совещании во Владивостоке полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проекты, которые они намерены реализовать в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Инвесторы на совещании с Юрием Трутневым во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

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В числе озвученных проектов: производство строительных материалов, плит из низкосортной древесины, создание центра обработки данных, гольф-клуб, горнолыжный курорт «Белая гора» в Арсеньеве.

«Условия, созданные правительством РФ на Дальнем Востоке, интересны как отечественному, так и зарубежному бизнесу. Приморье привлекает до 70% инвестиций от всего объема ДФО. Резидентами ТОР и свободного порта Владивосток уже вложен 401 млрд рублей, 278 проектов введено в эксплуатацию, создано 40 тыс. рабочих мест. Это почти половина от количества созданных в целом на Дальнем Востоке», — сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко добавил, что интерес инвесторов к региону связан с прямыми выходами на Китай, Южную Корею, Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев провёл в столице Приморья 31 января совещание по развитию Владивостокской агломерации. В повестку вошли вопросы разработки мастер-плана, комплексной застройки в ТОР «Надеждинская», строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги.