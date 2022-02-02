Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве 1 февраля завершилась регистрация на в ЕГЭ. На сдачу экзамена зарегистрировались более 86 тысяч школьников, из них 69 тысяч — выпускники 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году выпускные экзамены проведут в три этапа. Досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.

Основной период ЕГЭ-2022 начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 16 и 17 июня.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году на сдачу Единого государственного экзамена и выпускных экзаменов зарегистрировались 795 тысяч человек по всей России.

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