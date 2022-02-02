Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Почти 500 единиц дорожной техники чистят от снега федеральные трассы Ленинградской области и Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) Санкт-Петербурга. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние федеральных дорог.

Дорожная развязка трассы «Сортавала». Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

В расчистке и обработке КАД Санкт-Петербурга (А-118) в минувшие сутки было задействовано 85 единиц различной спецтехники (комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и прочее), 112 сотрудников подрядной организации.

«За сутки на обработку КАД израсходовано 414 тонн соли», — добавили в учреждении.

В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходована 161 тонна соли, 1012 кубометров пескосоляной смеси. В работах подрядчики задействовали 150 КДМ, девять автогрейдеров, 42 погрузчика, 31 трактор, 113 единиц другой техники, 665 сотрудников эксплуатирующих подрядных организаций.

Отметим, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие дни в Ленинградской области ожидается похолодание. Ночью 4 февраля местами столбики термометров опустятся до минус 20 градусов и ниже. Вечером на северо-западе области порывы ветра будут достигать 15−17 м/с.

Сегодня, 2 февраля, в Ленобласти местами прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха днем −4…−9 градусов. 3 февраля ожидается облачная погода. Ветер 0−5 м/с, температура воздуха ночью опустится до −9…−14 градусов, местами до минус 18 градусов, днем будет −5…−13 градусов.

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