Нур-Султан, , 09:52 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 7149 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 246 103 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 098 462 человека, в том числе 12 783 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 135 590 носителей коронавируса, из них в стационарах разместили 10 283 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 278 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 5466 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 15 816 человек. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.