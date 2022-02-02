Вашингтон, 2 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Масштабная модернизация оружия, военной техники и иного имущества проводится на крупных зарубежных складах и арсеналах Сухопутных войск США. Об этом глава командования материально-технического обеспечения сухопутных войск генерал Эдвард Дейли заявил в ходе онлайн-встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей.

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В первую очередь речь идёт о военном имуществе, размещённом для долговременного хранения в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Дейли, цель работы командования — гарантировать, что запасы Армии США «модернизированы и включают самую смертоносную, самую современную технику».

Кроме того, военные намерены использовать зарубежные военные запасы для учений. Это позволяет добиться быстроты использования на случай, если военнослужащим придётся действовать «в условиях давления» или борьбы с потенциальным противником, добавил генерал.

Он пояснил, что в прошлом в неприкосновенных запасах оказывались устаревшие вооружения и техника, а пользоваться ими в ходе учений не разрешалось. Кроме того, по словам Дейли, Пентагон изучает целесообразность заблаговременного размещения вооружений в тех или иных регионах мира. При этом приказов о перемещении запасов с одного театра военных действий на другой не ожидается.

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