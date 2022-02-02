Москва, 2 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал разговором двух «погрязших в распрях» политиков.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — отметил сенатор в Facebook.

Так он объяснил провал миротворческой миссии Джонсона и Зеленского.

Этой встрече парламентарий противопоставил прошедшую накануне встречу в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Миссия явно удалась, поскольку в Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран не в противовес, а в увязке с интересами общеевропейскими. Поэтому и достигнуты конкретные договорённости, которые будут работать годы и десятилетия вперёд», — рассуждает Косачёв.

«И Орбан, и Джонсон именуют себя миротворцами», — указал он.

Сенатор легко прогнозирует, что в Брюсселе и других европейских столицах встреча в Москве будет объявлена раскольнической, Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри. Встреча же в Киеве будет провозглашена шансом к миру, который не должен быть упущен, но который должен быть подкреплён новыми санкциями и усилением военного присутствия НАТО на восточноевропейском фланге.

«Европа, одумайся, ты сдурела», — перефразировал Косачёв известное восклицание.