Москва, 2 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Москве по итогам десяти месяцев 2021 года 72,6% предприятий являются прибыльными. Об этом 2 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Он рассказал, что с июня 70% доля предприятий, у которых доходы выше расходов, превышает 70%. При этом самый высокий объём прибыли получили предприятия торговли — 1,63 трлн рублей, обрабатывающих производств — 1,19 трлн рублей, финансов и страхования — 680 млрд рублей.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, в 2021 году рост прибыли отмечался среди прибыльных организаций практически во всех отраслях.

«Так, в сфере образования за два года прибыльные компании увеличили прибыль на 97,5 процента, в обрабатывающих производствах — в 2,1 раза, в финансовой и страховой деятельности — в 2,5 раза, в здравоохранении и социальных услугах — более чем в 2,2 раза», — сказал Пуртов.