Иркутск, 2 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня, 2 февраля, сообщает подробности серьезного пожара, случившегося накануне вечером в Иркутске: горела квартира в многоэтажке Топкинского микрорайона.

Mchs.gov.ru Пожар

Очаг огня находился в подсобном помещении.

«Звеньями газодымозащитной службы с помощью специальных спасательных устройств были спасены 10 человек, в том числе ребенок, эвакуированы 13 человек. При разведке, для поиска возможных пострадавших, пожарными было произведено вскрытие 11 квартир на 8 и 9 этажах», — пояснили спасатели.

Автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления, установленные в доме, не сработали, и жильцы верхних этажей не успели вовремя покинуть здание. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки 1 февраля в Иркутской области зарегистрировано 15 пожаров. Из них пять пожаров произошло в частных жилых домах, ещё пять — в хозяйственных постройках, также пожарно-спасательными подразделениями были ликвидированы два пожара на автотранспорте, по одному пожару — в неэксплуатируемом строении, в гаражном боксе и на трансформаторной подстанции. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также: Приангарье в огне: за 12 дней нового года погибли 13 человек