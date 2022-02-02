Севастополь, 2 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя госпитализировали ещё 62 человек, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте правительства города. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 57 новых пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны за последние сутки 77 человек. Всего на утро 2 февраля в коронавирусных стационарах остаются 569 пациентов, из них 439 — с подтвержденным COVID-19.

В регионе постепенно увеличивают число коек в ковидных госпиталях — за сутки развёрнуто еще 40 коек, общее их число в городе составляет 747.

На утро 2 февраля в Севастополе зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как накануне, 1 февраля — 504 случая. Скончались ещё три ковид-пациента.

С начала пандемии в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 58 438 человека, из них выздоровели 51 770 человек, скончались 1 970 пациентов.