Варшава, , 09:39 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил изданию Polskie Radio, что на 15 февраля запланирован визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Москву.

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Ясина добавил, что визит будет связан с председательством Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сообщается, что визит Збигнева Рау пройдет по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также в МИД Польши напомнили, что на следующей неделе Збигнев Рау посетит Украину.