Рыбинск, Ярославская область, , 09:45 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области предприятие «Рыбинскэлектротранс» планирует отказаться от кондукторов в троллейбусах. Об этом сообщают «Рыбинские известия».

Троллейбус в Рыбинске (сс) Александр Коновалов

Решение было принято руководством в связи с тем, что на предприятии есть нехватка кадров. Проблема обострилась с увеличением количества заражений коронавирусом среди жителей области. Сейчас дефицит кондукторов в общественном транспорте Рыбинска составляет в целом 52%. С другой стороны — более 60% всех пассажиров предпочитают платить картой, а не наличными, что также подтолкнуло «Рыбинскэлектротранс» к решению.

Продавать билеты в троллейбусах Рыбинска будут при помощи электронных терминалов. За наличные деньги оплатить проезд можно будет у водителя. Два тестовых троллейбуса с новой системой оплаты будут запущены в ближайшие дни. Эксперимент продлится два месяца.

«Оборудование надо прошивать, чтобы установили программное обеспечение. Мы получили первый комплект, ждём второй. Ориентировочно в начале следующей недели начнём тестирование. Мы сами очень хотим попробовать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный экономист предприятия Дарья Алексеева.

Впускать в троллейбус будут через все три двери, у каждой из них справа на поручне будет расположен платёжный терминал. В первое время тестовые машины всё равно продолжат ездить с кондукторами, которые будут помогать водителям обилечивать пассажиров, а заодно расскажут как пользоваться терминалами. Для выявления безбилетных в салонах будут контролёры-ревизоры, штат которых на предприятии хотят увеличить.

В апреле 2021 года перевести на такой режим работы трамваи и троллейбусы пытались в Ярославле. Но дальше тестовых проездов дело не двинулось.

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