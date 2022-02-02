Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана поддержали предложение Сената отменить обязательное согласование с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым внешней и внутренней политики. Трансляцию заседания ведёт пресс-служба законодательного органа.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее депутаты приняли законопроект, по которому Назарбаева лишили пожизненного права возглавлять Совет безопасности Казахстана и Ассамблею народа Казахстана. Эти посты уже занял действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Принятый законопроект был направлен в Сенат республики. Там его вернули на доработку, предложив лишить экс-президента остальных рычагов влияния на политику.

Стоит отметить, что у Назарбаева из полученных ранее привилегий сохранилось только право выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета и быть почетным сенатором.

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