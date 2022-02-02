Кызыл, , 09:38 — REGNUM В Туве растёт число жалоб со стороны на качество онлайн-обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кызыла по итогам аппаратного совещания в правительстве.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

Как отмечается, родители школьников попросили более чётко организовать процесс дистанционной учебы, в том числе включить онлайн-занятия с личным участием педагогов.

«Пожелания были услышаны и учтены. В департаменте по образованию вопрос взят на контроль», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, все школьники и студенты средних специальных учебных заведений республики в связи со сложной эпидситуацией были переведены на дистанционное обучение с 31 января по 7 февраля.

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