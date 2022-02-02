Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратове 58-летняя женщина госпитализирована после падения на нее ледяной глыбы с крыши дома. По факту инцидента организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Женщина получила телесные повреждения 2 февраля в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома №4 по улице Провиантской. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Также днем 1 февраля в результате падения снежной массы с крыши дома №150/154 по улице Мичурина города Саратова пострадала 22-летняя девушка.

ИА REGNUM ранее сообщало, во Фрунзенском районе Саратова вечером 31 января на женщину упал снег с крыши многоквартирного дома №176. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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