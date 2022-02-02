Ярославль, , 09:36 — REGNUM ООО «Ярдорремстрой» оспорил в суде односторонний разрыв муниципального контракта, после которого Федеральная антимонопольная служба признала дорожного подрядчика недобросовестным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт арбитражного суда Костромской области.

Ярдорремстрой ремонтирует дорогу в Ярославле Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM ярославскую дорожную компанию дважды включали в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В Ярославле в одностороннем порядке был разорван контракт на ямочный ремонт. В Костроме «Костромаавтодор» в одностороннем порядке расторг контракт на ремонт автодороги «Тимонино — Густомесово» стоимостью 57,7 миллионов рублей. Причины те же, что и в Ярославле — незаконченные в срок до 31 октября 2021 года работы, которые были выполнены только на сумму в 26,3 миллиона.

Иск о признании незаконным решения заказчика об одностороннем расторжении контракта подан в арбитражный суд Костромской области. Первое рассмотрение назначено на 11 марта. Если «Ярдорремстрою» удастся признать расторжение неправомерным, то придется отменять и включение компании в реестр недобросовестных.

В любом случае в РНП дорожники попали дважды — в арбитражный суд Ярославской области исков об отмене решения ФАС по ярославскому контракту пока не поступало. Напомним, кроме самой фирмы, в реестр недобросовестных включили гендиректора «Ярдорремстроя» Константина Окунева и единственного учредителя Вагинака Погосяна.

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