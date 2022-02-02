Душанбе, 2 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Таджикистан планирует оказать продовольственную помощь народу Афганистана посредством международных организаций. Об этом 2 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на министра иностранных дел Таджикистана Мухриддина Сироджиддина.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«В настоящее время соответствующие министерства республики работают в этом направлении и скоро начнутся поставки гумпомощи народу Афганистана», — сказал министр.

По его словам, позиция Таджикистана в отношении правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталась неизменной.

«Сегодня и мировое сообщество настаивает на инклюзивном правительстве в Афганистане и «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит идти в этом направлении», — подчеркнул Сироджиддин.

Он подчеркнул, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деле должны показать соблюдение прав и свобод человека в Афганистане».