Ульяновск, 2 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. Решения об ужесточении или смягчении режима ограничений «будут зависеть от развития ситуации». Об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Открывая обсуждение, руководитель региона отметил, что в Ульяновской области «продолжается рост заболеваемости», в том числе среди детей.

«Мы наблюдаем тревожную картину… Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации», — сказал Алексей Русских.

Губернатор обратил внимание на низкий показатель привитых среди граждан старше 60 лет, отметив, что большинство госпитализированных в ковидные стационары — пожилые пациенты, которые не прошли вакцинацию. Русских заявил, что «у них заболевание протекает особенно тяжело».

По данным властей, за неделю в Ульяновской области заболеваемость выросла в 3,2 раза, в том числе среди детей — в 1,7 раза.

Напомним, что в Ульяновскую область передано почти 884 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, в настоящее время в наличии — около 215 тыс. доз. Первую прививку от ковида сделали 665 тыс. человек, или почти 84% от плана. Вакцинацией охватили половину населения региона.

Отметим, что в январе в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Двумя компонентами они должны привиться до 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, если на начало 2022 года (3 января) в Ульяновской области выявляли не более 100 случаев заражения коронавирусом, то последние пять дней каждые сутки подтверждают от 790 до 798 случаев.