Пермь, , 09:33 — REGNUM Пермь стала самым дорогим городом Приволжского федерального округа. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на данные Росстата.

Пермь Loveopium.ru

В столице Пермского края зафиксирован самый высокий индекс стоимости жизни. В 2021 году он составил 1,04. В других городах индекс оказался меньше, например, в Казани — 0,9, в Ижевске — 0,95, в Самаре — 0,97, а в Нижнем Новгороде — 0,99.

В расчете индекса стоимости жизни Росстат учитывает стоимость разных продуктов питания, обедов в заведениях общепита, цену одежды, обуви, тканей, бытовой химии, домашнего текстиля (подушки, полотенца и так далее), бытовой техники, стройматериалов, проезда в общественном транспорте и так далее. В список товаров, на которые отслеживают цены, входят даже туалетная вода, обручальные кольца и детские коляски, антисептики и лекарства.