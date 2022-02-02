Благовещенск, , 09:41 — REGNUM Жительница Ромненского района Приамурья осуждена на 2,5 года условно за хищение около миллиона рублей. В счёт растраченной суммы арестовано её имущество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Растрата

Читайте также: Почтальонку в Чувашии обвинили в служебном подлоге в пользу мужа

Женщина переводила средства «Почты России» на подставных лиц, пользуясь своим служебных положением. Транши проходили как денежные переводы несуществующим адресатам. Присвоенные таким образом средства сотрудница отделения использовала по своему усмотрению.

Амурчанка признала свою вину, приговор ей вынесен с учётом смягчающих обстоятельства — на её иждивении находятся трое детей, она раскаялась в содеянном и способствовала раскрытию преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту служебного подлога в одном из отделений почтовой связи. Правоохранители полагают, что с 1 января по 31 августа 2020 года сотрудница подразделения «Почты России» фальсифицировала табеля учёта рабочего времени и расчёта заработной платы своего супруга, который был трудоустроен в качестве почтальона.