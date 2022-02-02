Киев, 2 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в замешательстве в момент встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 1 февраля. Видеозапись встречи политиков опубликована в сети.

Surrey County Council News Follow Борис Джонсон

Автомобиль подвёз Джонсона к Мариинскому дворцу, где его ожидал Зеленский. Из машины британский политик вышел с красной папкой в руках. Джонсон и Зеленский пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

В этот момент в кадре оказалась помощница Джонсона. Она подбежала к политику и резко выхватила у него папку с документами. Джонсон удивлённо повернулся к ней, но затем продолжил говорить с Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве Джонсон обсуждал с Зеленским «российское вторжение» и «агрессивную концентрацию войск РФ» — такие агрессивные намерения приписывают России на Западе. Британский премьер после встречи выразил уверенность в том, что «украинцы будут сражаться за свою Украину до последней капли крови».

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