Кабул, 2 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретился с главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане и обратился с просьбой о помощи в предотвращении распространения штамма коронавируса «Омикрон» в стране.

Флаг ВОЗ

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи встретился с главой представительства Всемирной организации здравоохранения Лю Дипином и главой отдела по борьбе с полиомиелитом Хамидом Джафари.

В ходе встречи глава представительства ВОЗ сообщил, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан доставлено 500 тонн медикаментов и предметов медицинского назначения, которые были направлены во все медицинские учреждения страны посредством прозрачного механизма распределения.

Ханафи также заверил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут в полной мере сотрудничать с программами Всемирной организации здравоохранения, в том числе программой вакцинации против полиомиелита и в других областях.

Вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал организацию предоставить наборы для диагностирования «Омикрона», а также помещения для лечения людей, пострадавших в ходе боевых действий за последние 40 лет.

Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не терпят коррупции», и что НПО должны строго придерживаться повестки дня по предотвращению коррупции.