Москва, 2 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве автолюбители теперь смогут зарегистрировать транспортное средство (ТС) в семи МФЦ «Мои документы», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Сотрудники ГИБДД помогут зарегистрировать автомобиль, внести изменения в регистрационные данные или снять автомобиль с учета. Площадки осмотра автомобилей расположены в шаговой доступности от МФЦ

Ранее сотрудники ГИБДД оформляли документы только во флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО). Теперь стали принимать документы в центре госуслуг Красносельского района.

Как сообщает ИА REGNUM, в МФЦ Москвы «Мои документы» доступно более 280 услуг, 98% из них можно получить без привязки к месту регистрации.

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