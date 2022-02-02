Грозный, 2 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Чечне развернуто 970 коек в ковидных госпиталях Всего лечение пациентов с новой опасной инфекцией занимаются пять медорганизаций. В настоящее время свободными остаются 39% мест. Об этом в ходе совещания оперативного штаба 1 февраля заявил вице-премьер Эльхан Сулейманов.

Александр Куликов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По его словам, за последние сутки в республике проведено 4608 исследований на обнаружение коронавируса, выявлено 359 новых пациентов с COVID-19. Из всех заразившихся 100 человек были за сутки госпитализированы.

Общее число носителей коронавируса в Чечне за все время пандемии достигло 35 582 человек, из них выздоровели 30 609 пациентов, не удалось спасти врачам 1009 жителей региона, в том числе четверых — за прошедшие сутки.