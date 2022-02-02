Челябинск, 2 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 592 человека. Эти данные 2 февраля приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели и выписаны уже 146 355 пациентов. А выявили с начала пандемии 175 409 заразившихся коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 21 230 человек. Скончались от ковида ещё 12 граждан.