Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Новый циклон «Филина» принесёт в Санкт-Петербург облачность и небольшой снег. Об этом 2 февраля сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Петербурге

На смену циклона «Надя» на Петербург надвигается с запада циклон «Филина». Несмотря на то, что он заденет Северную столицу лишь краем, этого всё равно будет достаточно, чтобы ощутить его влияние на погоду в городе.

Днём 2 февраля температура воздуха в Петербурге составит −3…−5 градусов, в Ленинградской области — от минус 2 до минус 7 градусов. Ветер западный, скоростью 1−6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

При этом в четверг, 3 февраля, ожидается продолжение похолодания, а выпадение осадков должно приостановиться.