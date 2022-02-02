Токио, 2 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Правительство Японии выделило Инновационной клинике при медицинском институте Каракалпакии грант в размере 794 млн японских иен (примерно 6,9 млн долларов). Об этом 2 февраля сообщает Газета.уз.

Япония

По данным журналистов, финансовые средства выделены в рамках Программы официальной помощи развитию.

«Накануне Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали в Ташкенте грантовое соглашение по проекту», сообщает издание.

Проект предусматривает поставку медицинского оборудования, в том числе учебного оборудования для симуляционного центра клиники. Он также направлен на повышение качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в части диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний (плановые операции, терапия, кардиология, оториноларингология и др.), внедрение передовых методов и технологий здравоохранения, а также развитие кадрового потенциала медучреждений Каракалпакии.