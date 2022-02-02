Саратов, 2 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Саратовской и Новосибирской областях, а также в Хакассии 1 февраля стартовали тактические учения трёх соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» вывели их из-под удара условного противника и развернули огневые позиции в новых районах. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРС С-400 «Триумф»

пресс-служба ЦВО «В ходе тактических учений боевые расчёты С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» отработают взаимодействие двух типов ЗРС в единой системе противовоздушной обороны и выполнят около 30 учебно-боевых задач по отражению воздушных налётов условного противника на критически важные военные, промышленные и административные объекты регионов».

Учения соединений ПВО продлятся до конца недели. В них задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники, а также около одной тысячи военнослужащих «из числа боевых расчётов, командных пунктов и офицеров управления».

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном военном округе в текущем году намечено пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений ПВО.