Москва, , 09:28 — REGNUM До четырёх градусов мороза ожидается в Москве 2 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня столичный регион останется на орбите влияния североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и небольших очаговых осадков с небольшим понижением температурного фона», — рассказали в центре.

В столице ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха опустится до четырёх градусов ниже нуля, в Подмосковье — до шести градусов мороза. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду, а атмосферное давление будет слабо расти — до 740 мм ртутного столба.