Улан-Удэ, 2 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Бурятии 2 февраля отмечают наступление нового года по лунному календарю — Сагаалган, который в республике называют праздником Белого месяца. В шесть часов утра в дацанах начался молебен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Буддийской традиционной сангхи России.

Страница главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграме Сагаалган

«Пройдет обмен хадаками, будет проведен обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи», — отметили в организации.

Добавим, что мероприятия проходят на фоне роста заболеваемости COVID-19. В республике практически ежедневно обновляют рекорд по числу заразившихся, в связи с чем жителям рекомендовано отметить праздник дома.

Глава республики Алексей Цыденов поздравил жителей на своей странице в соцсети. По его словам, Сагаалган означает обновление и начало нового этапа в жизни людей.

«В наших традициях заложены самые тёплые проявления — уважать старших, делить радость с близкими. И в эти сложные для всего мира времена будьте рядом с самыми родными, позаботьтесь о них», — отметил он.