Джакарта, 2 февраля 2022, 09:28 — REGNUM Управление здравоохранения Джакарты зафиксировало 2892 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
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Из 2892 инфицированных 1581 человек прибыл из-за границы.
Процент положительных случаев в Джакарте составил 16%.
По состоянию на 1 февраля в Индонезии выявили 4 369 391 носитель коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 98 депутатов заразились коронавирусом.
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