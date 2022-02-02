Анкара, , 09:27 — REGNUM Закупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 является «внутренним делом» страны. Об этом на встрече с турецкой молодежью заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это решение — наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несёт», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Он также подчеркнул, что российские комплексы — очень важная система наступательной обороны. По словам турецкого лидера, соглашение о приобретении — важный шаг в российско-турецких взаимоотношениях.

Также Эрдоган напомнил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, правомочны самостоятельно принимать решения по вопросам закупки тех или иных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что критика властей США по закупкам Турцией российских комплексов С-400 необоснованна. По его словам, закупка ЗРК С-400 — «это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции». Глава оборонного ведомства напомнил, что страны НАТО ранее отказали Турции в поставках систем противовоздушной обороны.

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Добавим, что в декабре 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах России поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400, подчеркнув, что системы С-400 носят полностью оборонительный характер.