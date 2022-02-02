Сухум, , 09:27 — REGNUM Вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган прибыла в Москву, где встретилась с замглавы минэкономики России Евгением Грабчаком. Об этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства.

Плотина Ингурской ГЭС Donovan Driver

Сообщается, что стороны обсудили наиболее важные вопросы энергетической отрасли. Среди них подняли вопрос о поставках электроэнергии из России в Абхазию, а также установку приборов учёта потребляемой электроэнергии у абонентов в Сухуме.

Также Озган и Грабчак обсудили «программу модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающую реконструкцию объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих безотлагательного вмешательства».

Стоит отметить, что Абхазия после распада СССР сохранила доступ к дешёвой электроэнергии за счет Ингурской ГЭС, которая находится на абхазской и грузинской территориях. Сохраняя низкие тарифы на электричество, власти за 30 лет почти не занимались вопросами системы электросетей, которые теперь пришли в аварийное состояние. Ситуацию усугубила популярность майнига криптовалют в республике.