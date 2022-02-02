Ташкент, 2 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Указом президента Узбекистана Камилов Музаффар Муротович назначен советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями. Об этом 2 февраля сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

До этого назначения, Камилов трудился на посту первого заместителя председателя Комитета по делам религий при кабинете министров Узбекистана.

При этом, он сохранит должность ректора Международной исламской академии Узбекистана.

«Занимавший должность советника Президента Шоазим Шоисламович Миноваров продолжит деятельность в должности руководителя Центра исламской цивилизации в Узбекистане», — сообщил Асадов.