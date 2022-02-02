Уфа, 2 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Проведение внеплановых проверок на ООО «Промводоканал» и ООО «Газпром нефтехим Салават» согласовала прокуратура Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дым из трубы. Омск

Сообщается, что сотрудники прокуратуры региона рассмотрели повторные заявления Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении ООО «Промводоканал» и ООО «Газпром нефтехим Салават».

Ранее жители в г. Салавата и ближайших населенных пунктах в социальных сетях сообщали об ухудшении состояния атмосферного воздуха на этих территориях.

Сотрудники контролирующих ведомства установили, что около предприятий не раз фиксировались превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По итогам их рассмотрения сотрудники прокуратуры Башкирии решили согласовать данные проверки, их результаты взяты на контроль.

Ранее надзорное ведомство отказало в согласовании проведения внеплановых мероприятий по поступившим подобным заявлениям из-за несоблюдения управлением Росприроднадзора требований Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Выявленные прокуратурой недостатки были устранены контролирующим органом.