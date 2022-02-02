Москва, , 09:24 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») считает оскорбительным, что госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сравнили Россию с лисой на крыше курятника, кричащей об опасности от кур.

Медведь

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«Оскорбительно называть Украину курятником. Это достойно протеста Киева», — полагает Никонов.

Он также продолжил сказочную терминологию, отметив, то «в курятнике давно поселился Шерхан и подтягиваются табаки».

«Кур там поэтому уже почти не осталось. И не одного петуха, вот и некому выразить протест», — добавил депутат.

Кроме того, по убеждению Никонова, «не стоит путать лису и медведя — с учетом последствий».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Псаки также назвала Москву «агрессором», который сконцентрировал 100 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, из-за чего нельзя сравнивать позиции России и США в текущем кризисе.

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