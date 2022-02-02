Саратов, 2 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Саратове в отношении медицинской сестры районной поликлиники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ — два эпизода («Создание иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ»), ч. 1 ст. 237 УК РФ — два эпизода («Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией»), ч. 1 ст. 327 УК РФ —два эпизода («Подделка официального документа»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По версии следствия, с июля по август 2021 года медсестра прививочного кабинета одной из районных поликлиник Саратова, с целью личного материального обогащения, внесла заведомо ложные данные в анкеты двоих пациентов о якобы сделанных прививках от СOVID-19. Медработник фактически исказила информацию о вакцинировании пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, медработник районной больницы города Балашова получила через посредника взятку в виде денежного вознаграждения в размере 12,5 тыс. рублей за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 с внесением недостоверной информации в региональную базу, без фактического вакцинирования.

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