Бухарест, 2 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Известный румынский актер театра и кино Александру Аршинель госпитализирован в Университетскую больницу скорой помощи Бухареста. Об этом 2 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Больница

По предварительным данным, у 82-летнего А. Аршинеля случился инсульт. Ранее актер жаловался на недомогание и общую усталость, вызванные проблемами в его родном столичном театре «Журнал».

В настоящее время состояние госпитализированного артиста оценивается как тяжелое. Другой информации нет.

Напомним, А. Аршинель выступил в сотнях театральных постановках и снялся в более чем 70 художественных фильмах. Советскому зрителю актер запомнился по таким картинам как «Последние дни лета» (1976), «Серенада для 12-го этажа» (1976) и «Анна и вор» (1981).