Волгоград, , 09:27 — REGNUM Компанию «Приволжтрансстрой», крупного застройщика, уличили в несанкционированном сбросе строительного мусора на территории Советского района Волгограда, сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Строительный мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве провели выездную проверку на территорию бывшего консервного завода после публикации в СМИ. Специалисты подтвердили факты неоднократного сброса строительных отходов на незащищенную почву. Общая площадь загрязненного участка составила 1823 кв. м.

Экспертиза подтвердила, что пробы, отобранные на месте, относятся к V классу опасности для окружающей среды. По оценкам ведомства, вред природе превышает шесть миллионов рублей.

Материалы проверки Росприроднадзора направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Приволжтрансстрой» проводила в Волгограде реконструкции Нового экспериментального театра, городского детско-юношеского центра, набережной и вело строительство возрождённого храма Александра Невского.