Воронеж, 2 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Центр амбулаторного приема детей с ОРВИ и подозрением на COVID-19 открывается в Воронеже на базе физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 2 февраля, сообщили в департаменте здравоохранения области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На базе центра врачи будут принимать несовершеннолетних пациентов с симптомами ОРВИ или коронавируса — будут проводить осмотр, экспресс-тестирование, при необходимости выдавать лекарственные препараты и оформлять больничные листы для родителей. Приём ежедневно с 08:00 до 20:00 будут вести шесть специалистов — педиатров и инфекционистов. В центре будут принимать детей и подростков до 17 лет, которые по какой-либо причине не могут посетить свою территориальную поликлинику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона приняли решение о переводе на дистанционное обучение школьников Воронежа с пятого по одиннадцатый класс. Причина — резкий рост заболеваемости ОРВИ и ковидом.

Добавим, всего в Воронеже планируется до 6 февраля дополнительно открыть десять центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19.