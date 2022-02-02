Оренбург, 2 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель хотел получить услуги интимного характера, но стал жертвой мошенничества. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе УМВД по региону.

Communitarian.ru Мошенничество

По данным ведомства, оренбуржец на интернет-сайте по предоставлению услуг интимного характера увидел фотографии девушки, с которой впоследствии возникла переписка. За оказание услуги и страховку мужчина перевел на указанный номер телефона 24 тыс. рублей. После того, как связь прекратилась, потерпевший понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

По подозрению в совершении мошенничества в Ульяновске задержан 34-летний местный житель. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.