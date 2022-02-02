Москва, , 09:21 — REGNUM В нескольких больницах Москвы началось тестирование новой цифровой системы оценки состояния поступающих пациентов, сообщается на портале мэра столицы.

В больнице Mil.ru

Цифровая система медицинской сортировки поступающих пациентов создана для улучшения оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Она поможет врачам в приемных отделениях больниц быстрее оценивать состояние пациентов для назначения лечения.

Основа системы — автоматизированные клинические алгоритмы, При этом все решения должен принимать врач. В 2022 году новая цифровая система оценки состояния пациентов будет доступна во всех многопрофильных стационарах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) уже подключено 49 стационаров, что составляет более 75% от их общего числа.

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